Caggiano: un incontro per parlare di legalità e libertà con Padre Maurizio Patriciello e il Procuratore Curcio

“Legalità è libertà”. E’ questo il titolo dell’incontro avvenuto nella palestra scolastica dell’Istituto Comprensivo di Caggiano al quale hanno partecipato il parroco di Caivano, Padre Maurizio Patriciello, il procuratore capo della Repubblica del tribunale di Potenza, Francesco Curcio, il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina ed il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, Roberto Bertini ed il Dirigente Scolastico, Pietro Mandia. Moderato dal giornalista Pasquale Sorrentino, l’incontro ha visto la partecipazione attiva degli alunni che hanno posto domande stimolanti e coinvolgenti ai due testimoni dell’impegno quotidiano nella promozione della giustizia e della legalità.

L’incontro con gli studenti

Una giornata intensa e tanto stimolante non solo per le studentesse e gli studenti, ma anche per il personale scolastico e le istituzioni e cittadini presenti. “Un ringraziamento speciale va agli alunni e ai docenti, scrivono dal Comune di Caggiano, che con impegno e passione hanno contribuito all’organizzazione di questo importante momento di confronto e sensibilizzazione sul tema della legalità”.

La legalità fondamento per una società civile

L’incontro si è concluso con la consapevolezza che la cultura della legalità è un presupposto fondamentale per la costruzione di una società civile e responsabile, e che è compito di tutti promuoverla e diffonderla nella quotidianità.