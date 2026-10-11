Scuola dell’infanzia di Omignano Scalo: il Comune punta ai fondi dell’8 per mille

L’Amministrazione comunale di Omignano torna a investire sull’edilizia scolastica focalizzando l’attenzione sulla Scuola dell’Infanzia di Omignano Scalo.

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 1° ottobre 2026, l’Ente ha dato indirizzo all’Ufficio Tecnico di partecipare al nuovo avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La misura riguarda l’assegnazione delle risorse derivanti dalla quota a gestione statale dell’otto per mille dell’IRPEF, destinate specificamente a interventi sugli edifici scolastici. La candidatura del Comune interesserà un piano di riqualificazione e messa in sicurezza della struttura di Omignano Scalo.

Lavori fino a un milione di euro per la sicurezza degli edifici

Il nuovo avviso ministeriale consente agli enti locali di presentare una sola istanza per un singolo edificio scolastico, prevedendo un contributo massimo che può raggiungere un milione di euro. Le risorse finanziabili sono destinate a diverse tipologie di opere:

Ristrutturazione edilizia e miglioramento funzionale;

Messa in sicurezza e adeguamento antisismico;

Efficientamento energetico e ammodernamento degli spazi.

Il Comune: «Opportunità strategica per la comunità»

Dalla sede municipale confermano la priorità accordata al settore dell’istruzione: «Continuiamo a lavorare sulla scuola e sugli edifici destinati ai nostri bambini, cercando di cogliere tutte le opportunità che possono consentirci di migliorare ancora le nostre strutture. La Scuola dell’Infanzia di Omignano Scalo rappresenta un presidio fondamentale per la nostra comunità».

L’obiettivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco è dunque quello di trasformare questa nuova finestra finanziaria in un’occasione concreta per incrementare la sicurezza, la funzionalità e la qualità degli ambienti scolastici dedicati ai più piccoli.