Agropoli, 300mila euro dal PNRR per l’adeguamento antincendio della scuola Vairo

L’Istituto Scolastico “G. R. Vairo” di Agropoli si appresta ad avviare un importante intervento di ammodernamento strutturale. La Giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio. L’opera, dal valore complessivo di 300 mila euro, rientra nei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) gestiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del programma europeo Next Generation EU.

I dettagli del progetto esecutivo e la ripartizione dei fondi

Il quadro economico di 300 mila euro prevede un investimento netto per i lavori in appalto pari a 201.684,44 euro (comprensivi di 19.089,89 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), mentre la restante quota di 98.315,56 euro è destinata alle somme a disposizione dell’Amministrazione.

Tra le voci coperte dalle somme a disposizione figurano le spese tecniche per gli incarichi esterni, l’IVA sui lavori, la cassa previdenziale, i costi legati ai pareri preventivi e alla SCIA dei Vigili del Fuoco, oltre agli incentivi per le funzioni tecniche e gli imprevisti.

Il percorso di finanziamento dai fondi PNRR

L’iter istituzionale ha preso il via con il Decreto ministeriale del 21 novembre 2025, integrato dall’Avviso Pubblico del 26 novembre 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici pubblici.

Il Comune di Agropoli ha formalizzato la propria candidatura nell’ambito della Missione 4 (Istruzione e Ricerca – Investimento 3.3) ottenendo il finanziamento. Lo scorrimento delle graduatori ha assegnato definitivamente le risorse all’Ente cilentano. Successivamente, la Giunta ha formalizzato la convenzione con il Ministero e inserito l’opera nell’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028.

L’intervento consentirà di garantire standard di sicurezza elevati e in linea con le più recenti disposizioni antincendio per studenti, docenti e personale dell’istituto scolastico.