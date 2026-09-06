Omignano investe sul futuro, via libera ai progetti per le nuove scuole: oltre 4,9 milioni per la riqualificazione

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, prosegue con determinazione il proprio impegno per garantire istituti scolastici sempre più moderni, sicuri ed efficienti.

La Giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi relativi ai lavori di riqualificazione, che prevedono la demolizione e la ricostruzione della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado di Omignano Scalo. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale “Scuola Viva in Cantiere – II Fase – Sessione 2026”.

Un intervento da oltre 4,9 milioni di euro per la sicurezza e la sostenibilità

Si tratta di due interventi di grande rilevanza strategica, per un valore complessivo di oltre 4,9 milioni di euro. Le opere sono finalizzate alla realizzazione di edifici scolastici all’avanguardia, con una particolare attenzione rivolta alla sicurezza sismica, all’efficientamento energetico e alla qualità complessiva degli ambienti destinati agli studenti.

L’approvazione dei progetti esecutivi rappresenta un passaggio fondamentale e propedeutico, che consente all’ente locale di candidare formalmente gli interventi per l’accesso al finanziamento regionale.

Le parole del sindaco Raffaele Mondelli

“Continua senza sosta il nostro lavoro per costruire un futuro migliore per Omignano. Investire nella scuola significa investire nei nostri bambini, nei nostri ragazzi e nell’intera comunità”, ha sottolineato il primo cittadino Raffaele Mondelli.

“Con questi due progetti compiamo un passo importante verso la realizzazione di strutture moderne, sicure, sostenibili e adeguate alle esigenze della didattica del futuro. Ringrazio gli uffici comunali e tutti i professionisti che hanno lavorato con grande dedizione per raggiungere questo importante traguardo. Ora confidiamo nel finanziamento regionale affinché questi progetti possano trasformarsi presto in realtà.”

L’Amministrazione comunale assicura che continuerà a operare con costanza e determinazione per intercettare ogni opportunità di finanziamento utile alla crescita del territorio e al progressivo miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.