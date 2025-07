Scooter rubato ritrovato ad Agropoli: restituito al proprietario

La Polizia Locale di Agropoli ha messo a segno un importante recupero nella giornata odierna. Nel corso delle regolari attività di perlustrazione del territorio, gli agenti hanno rinvenuto uno scooter che era stato precedentemente denunciato come rubato. Il ritrovamento è avvenuto in via Torretta, una delle arterie cittadine.

Dettagli del ritrovamento e indagini in corso

Nei pressi dello scooter ritrovato, è stato scoperto anche un passamontagna, elemento che potrebbe fornire utili indizi per le indagini. La Polizia Locale ha immediatamente avviato le verifiche del caso per risalire agli autori del furto e chiarire la dinamica dell’accaduto. Parallelamente, lo scooter è stato prontamente restituito al legittimo proprietario, che aveva sporto regolare denuncia di furto. L’episodio conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Continua l’ompegno per la sicurezza cittadina

Il Comando di Polizia Locale di Agropoli ribadisce la propria dedizione nel perseguire le azioni e gli sforzi volti a rafforzare la sicurezza nella Città. L’operazione odierna si inserisce in un più ampio quadro di attività di controllo e prevenzione, fondamentali per garantire la tranquillità dei residenti e contrastare ogni forma di illegalità.