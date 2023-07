Scarso segnale telefonico e wifi. Il Comune di Montesano installa una nuova antenna

All’interno del territorio comunale di Montesano sulla Marcellana si riscontrano, da tempo, notevoli disservizi e problematiche in merito alla copertura del segnale di telefonia mobile e reti internet wifi, tali da causare gravi disagi, in particolare, alla popolazione residente e alle attività presenti. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, ha interpellato varie compagnie telefoniche, segnalando il disservizio, con, in alcuni casi, la totale assenza di segnale.

L’importanza del servizio

La possibilità di comunicare attraverso la telefonia mobile o le reti internet wifi, e il suo innegabile rilievo nell’ambito della sicurezza e della salute della persona, soprattutto per i casi di emergenza o necessità di comunicazioni urgenti hanno portato l’amministrazione ad individuare un’ area per assicurare un’adeguata copertura di segnale telefonico.

Pertanto “è necessario un repentino intervento per il potenziamento della telefonia mobile reti internet wifi attraverso il posizionamento di un impianto in località Perillo di Tardiano, con riflesso su Magorno, che – si legge in una delibera di giunta – si configura indubbiamente come posizione strategica”.

Una decisione che arriva tenendo conto che “un’ingente percentuale di popolazione anziana risiede all’interno dell’abitato, sovente in condizioni di solitudine e di difficoltà motorie, tali da non consentire un agevole spostamento in caso di necessità o pericolo per la propria incolumità” ed inoltre sono prevenute al comune “numerosissime segnalazioni effettuate dai cittadini e dalle attività commerciali presenti nel territorio comunale fortemente penalizzate dalla scarsa ricezione telefonica riscontrata dalla loro clientela”.