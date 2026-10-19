Attualità

Scario, ordigni bellici nel Golfo di Policastro: a lavoro il Nucleo SDAI

Operazione del nucleo SDAI di Napoli a Scario (San Giovanni a Piro): recuperati e fatti brillare ordigni della Seconda Guerra Mondiale nel Golfo di Policastro

Di:
Maria Emilia Cobucci
Scario, ordigni bellici nel Golfo di Policastro: a lavoro il Nucleo SDAI

Le acque del Golfo di Policastro, in particolare quelle al largo della frazione costiera di Scario, sono state teatro di un’ulteriore operazione della Marina Militare per la bonifica da ordigni risalenti al Secondo Conflitto Mondiale.

Nei giorni scorsi, gli uomini del nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Napoli sono intervenuti direttamente in mare, provvedendo al recupero e al successivo brillamento dei residuati bellici individuati nei fondali.

Leggi anche:

Laurino, l’appello di mamma Giusy: “Senza risonanza niente intervento”
Sapri, si amplia l’asilo nido “Ninna Ò”: accoglienza gratuita per 40 bambini
Tragedia di Capaccio Paestum: Florin muore dopo un violento incendio, si indaga sulle origini del rogo

L’intervento del nucleo SDAI di Napoli e l’avvio nel 2023

L’intervento si inserisce in un piano articolato di messa in sicurezza dell’area marittima, come spiegato dai vertici del nucleo operativo:

“Abbiamo dapprima proceduto con il recupero degli ordigni inesplosi – ha affermato il Tenente di Vascello del Nucleo SDAI di Napoli, Eros Tofanelli –. Una procedura iniziata a seguito della segnalazione della presenza degli ordigni effettuata dalla Guardia Costiera e comunicata successivamente dalla Prefettura di Salerno.”

Interessata un’area di 15mila metri quadrati a Scario

Le operazioni di bonifica si concentrano in uno specchio d’acqua particolarmente rilevante dal punto di vista turistico e marittimo:

“L’area interessata dall’avvistamento è quella antistante il Lungomare Marconi. Si tratta di una zona molto estesa, di circa 15mila metri quadrati. L’intera operazione è partita nel 2023 e cercheremo di concludere la bonifica, con la rimozione di tutti gli ordigni e la loro neutralizzazione, nel più breve tempo possibile” ha concluso Tofanelli.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.