Scario, operazioni di brillamento ordigni bellici: scatta l’ordinanza della Guardia Costiera

Una nuova operazione di brillamento di ordigni bellici è in programma il 10, 11, e 12 Giugno nelle acque antistanti la frazione costiera di Scario.

L’ordinanza

A tal proposito l’ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, diretto dalla Tenente di Vascello Samantha Losito, ha disposto una nuova ordinanza che disciplina temporaneamente la navigazione nelle acque interessate dalle operazioni di brillamento dei residui bellici individuati.

Le info utili

Più precisamente le operazioni inizieranno a partire dalle ore 9:00 del 10 Giugno e termineranno il giorno 12 ad opera del nucleo SDAI che si occuperà del rinvenimento, brillamento e bonifica dell’area.

Ad essere interessata dell’ordinanza è l’area antistante il centro abitato di Scario a circa due migliaia dalla costa. Nell’area individuata è vietata la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi altra attività subacquea o di superficie non strettamente connessa con le operazioni di brillamento.

I contravventori dell’ordinanza disposta dalla Guardia Costiera saranno sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione.