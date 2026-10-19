Attualità

Tragedia di Capaccio Paestum: Florin muore dopo un violento incendio, si indaga sulle origini del rogo

Tragedia a Capaccio Paestum: l'uomo di 44 anni ustionato nell'incendio in via Chiorbo è deceduto al Cardarelli. Inutili i soccorsi e il gesto eroico di un militare

Di:
Alessandra Pazzanese
Tragedia a Capaccio Paestum: Florin muore dopo un violento incendio, si indaga sulle origini del rogo

Non ce l’ha fatta Florin, il cittadino di origini rumene di 44 anni rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di sabato 17 ottobre a causa di un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Chiorbo, a Capaccio Paestum. L’uomo, da tempo stabilitosi nella vicina città di Eboli, si trovava al piano superiore dell’abitazione nel momento in cui le fiamme si sono sviluppate rapidamente, non lasciandogli scampo.

Il tentativo di salvataggio e il gesto eroico del militare

A scorgere per primi il rogo sono stati i vicini di casa e la compagna della vittima, rimasta fortunatamente illesa poiché si trovava al piano terra al momento del sinistro. Mentre venivano allertati i soccorsi, decisivo è stato il primissimo intervento di un passante che si trovava a transitare lungo la strada adiacente insieme alla moglie: si tratta del Sergente Maggiore Aiutante Edoardo Vincenzo, in servizio presso il 52° Reggimento Artiglieria di Persano.

Leggi anche:

Laurino, l’appello di mamma Giusy: “Senza risonanza niente intervento”
Agropoli: posata la prima pietra per la nuova caserma dei Carabinieri
Svolta sulla vertenza dei rifiuti a Ispani: intesa in Prefettura su stipendi e contratto

Il militare, intuendo l’estrema gravità della situazione e incurante dei pericoli, ha recuperato una scala sul posto e si è arrampicato fino al balcone dell’immobile. Dopo aver sfondato una porta-finestra, è riuscito a raggiungere Florin e a trattenerlo, mantenendolo vigile ed evitandone la caduta mentre l’uomo, avvolto dal fuoco e in stato di shock, tentava di lanciarsi nel vuoto.

I soccorsi e il decesso al Cardarelli di Napoli

Sul posto sono tempestivamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, i sanitari del 118 e l’eliambulanza. Estratto dall’abitazione, Florin è stato inizialmente trasportato presso l’ospedale di Roccadaspide per le prime manovre di stabilizzazione e, successivamente, trasferito d’urgenza al centro ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto la mattina seguente: troppo gravi le lesioni riportate, con ustioni che interessavano circa l’80% del corpo.

Indagini in corso e il plauso delle istituzioni

Sulle cause che hanno innescato il rogo sono tuttora in corso le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, chiamati a ricostruire la dinamica precisa di quanto accaduto all’interno dell’appartamento.

Nel frattempo, giungono attestati di profonda stima nei confronti del militare residente a Roccadaspide che ha rischiato la propria vita per salvare il 44enne, riportando anche postumi respiratori dovuti all’inalazione di fumo per i quali si è reso necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Tra i messaggi di encomio si registrano le congratulazioni ufficiali del sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano. La scomparsa di Florin ha destato profondo cordoglio e commozione tra le comunità locali di Capaccio Paestum, Eboli e Roccadaspide.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.