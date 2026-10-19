Tragedia di Capaccio Paestum: Florin muore dopo un violento incendio, si indaga sulle origini del rogo

Non ce l’ha fatta Florin, il cittadino di origini rumene di 44 anni rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di sabato 17 ottobre a causa di un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Chiorbo, a Capaccio Paestum. L’uomo, da tempo stabilitosi nella vicina città di Eboli, si trovava al piano superiore dell’abitazione nel momento in cui le fiamme si sono sviluppate rapidamente, non lasciandogli scampo.

Il tentativo di salvataggio e il gesto eroico del militare

A scorgere per primi il rogo sono stati i vicini di casa e la compagna della vittima, rimasta fortunatamente illesa poiché si trovava al piano terra al momento del sinistro. Mentre venivano allertati i soccorsi, decisivo è stato il primissimo intervento di un passante che si trovava a transitare lungo la strada adiacente insieme alla moglie: si tratta del Sergente Maggiore Aiutante Edoardo Vincenzo, in servizio presso il 52° Reggimento Artiglieria di Persano.

Il militare, intuendo l’estrema gravità della situazione e incurante dei pericoli, ha recuperato una scala sul posto e si è arrampicato fino al balcone dell’immobile. Dopo aver sfondato una porta-finestra, è riuscito a raggiungere Florin e a trattenerlo, mantenendolo vigile ed evitandone la caduta mentre l’uomo, avvolto dal fuoco e in stato di shock, tentava di lanciarsi nel vuoto.

I soccorsi e il decesso al Cardarelli di Napoli

Sul posto sono tempestivamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, i sanitari del 118 e l’eliambulanza. Estratto dall’abitazione, Florin è stato inizialmente trasportato presso l’ospedale di Roccadaspide per le prime manovre di stabilizzazione e, successivamente, trasferito d’urgenza al centro ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto la mattina seguente: troppo gravi le lesioni riportate, con ustioni che interessavano circa l’80% del corpo.

Indagini in corso e il plauso delle istituzioni

Sulle cause che hanno innescato il rogo sono tuttora in corso le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, chiamati a ricostruire la dinamica precisa di quanto accaduto all’interno dell’appartamento.

Nel frattempo, giungono attestati di profonda stima nei confronti del militare residente a Roccadaspide che ha rischiato la propria vita per salvare il 44enne, riportando anche postumi respiratori dovuti all’inalazione di fumo per i quali si è reso necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Tra i messaggi di encomio si registrano le congratulazioni ufficiali del sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano. La scomparsa di Florin ha destato profondo cordoglio e commozione tra le comunità locali di Capaccio Paestum, Eboli e Roccadaspide.