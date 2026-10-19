Agropoli: posata la prima pietra per la nuova caserma dei Carabinieri

Agropoli compie un passo decisivo sul fronte della sicurezza cittadina e del potenziamento dei presidi istituzionali. Nella mattinata di oggi è stata ufficialmente posata la prima pietra della nuova caserma del Comando Compagnia dei Carabinieri, una struttura all’avanguardia che sorgerà in via del Mare, nei pressi del presidio ospedaliero cittadino. L’opera, attesa da diversi anni dalla comunità locale, prevede un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, interamente sostenuto dal bilancio del Comune di Agropoli.

Alla cerimonia istituzionale hanno preso parte il sindaco Roberto Mutalipassi, i rappresentanti della giunta comunale e le principali autorità civili e militari, tra cui il comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Andrea Corinaldesi, e il comandante della Compagnia di Agropoli. La nuova sede andrà a sostituire l’attuale caserma, i cui spazi non risultavano più idonei né sufficienti a soddisfare le crescenti esigenze logistiche e operative dell’Arma.

Un progetto moderno articolato su due livelli e 4.000 metri quadrati

L’intervento urbanistico ed edilizio si sviluppa su un’area complessiva di circa 4.000 metri quadrati e vedrà la realizzazione di un edificio strutturato su due livelli, ideato per garantire massima efficienza e accessibilità. Sotto il profilo tecnico e della ripartizione degli spazi, l’opera — il cui responsabile unico del procedimento è l’architetto Gaetano Cerminara — comprende:

1.100 mq destinati alle attività operative e agli uffici strategici;

destinati alle attività operative e agli uffici strategici; 600 mq riservati agli alloggi per il personale;

riservati agli alloggi per il personale; 225 mq dedicati alla zona servizi;

dedicati alla zona servizi; 160 mq adibiti a camerate;

adibiti a camerate; 130 mq per gli spazi logistici.

Il piano finanziario dell’opera è suddiviso in due distinti lotti d’intervento. Il primo lotto, del valore di 2,5 milioni di euro, consentirà di completare la struttura operativa principale. Il secondo lotto, anch’esso di pari importo per raggiungere il totale di 5 milioni, servirà a rifinire gli alloggi e i locali accessori necessari alla piena funzionalità del presidio.

Il sindaco Mutalipassi: “Un impegno mantenuto per la sicurezza della città”

Il completamento del lungo percorso amministrativo che ha condotto all’avvio del cantiere rappresenta un motivo di forte soddisfazione per l’amministrazione comunale. Il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha espresso il proprio plauso per il raggiungimento di questo obiettivo:

“È una giornata importante per la nostra città, un impegno mantenuto da parte dell’amministrazione per un’opera attesa da tanto tempo. L’Arma dei Carabinieri è tanto benvoluta in città e, per tutto quello che vogliamo fare per la sicurezza, c’era bisogno di una struttura nuova, moderna, con ampi spazi e tecnologicamente avanzata”.

Il sindaco ha poi voluto rivolgere un ringraziamento formale ai vertici provinciali e locali dei Carabinieri e a tutti i tecnici che negli anni hanno lavorato per consentire la concretizzazione del progetto.

Il Colonnello Corinaldesi: “Un presidio idoneo per stare vicini alla gente”

La realizzazione del nuovo complesso rafforzerà in maniera sostanziale la vicinanza dell’Arma al tessuto sociale di Agropoli e dei comuni limitrofi, migliorando sensibilmente le condizioni di lavoro dei militari impegnati nel controllo del territorio.

A ribadire l’importanza strategica dell’opera per l’Arma dei Carabinieri è stato il comandante provinciale, Colonnello Andrea Corinaldesi:

“Questo è un momento importante perché stiamo mettendo la prima pietra della futura Compagnia di Agropoli, e per noi è fondamentale perché il nostro compito è quello di stare vicino alla gente. E per stare vicino alla gente c’è bisogno anche di un presidio che sia idoneo a questo, e la nuova struttura lo sarà”.

L’avvio dei lavori in via del Mare segna dunque una tappa fondamentale per il rafforzamento dell’ordine pubblico e della legalità nell’intero comprensorio agropolese.