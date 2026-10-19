Attualità

Svolta sulla vertenza dei rifiuti a Ispani: intesa in Prefettura su stipendi e contratto

Incontro in Prefettura tra General Enterprise e FIT-CISL: in arrivo lo stipendio di settembre e gli adeguamenti CCNL per i lavoratori dell'igiene urbana di Ispani

Di:
Maria Emilia Cobucci
Ispani municipio

Si è concluso con un accordo operativo il tavolo di confronto tenutosi presso la Prefettura di Salerno tra la società appaltatrice General Enterprise S.r.l. e la sigla sindacale FIT-CISL. Al centro della riunione, la risoluzione delle criticità economiche e contrattuali che interessano gli operatori impiegati nel servizio di igiene urbana del cantiere di Ispani.

L’intesa siglata garantisce risposte immediate sui crediti da lavoro e sull’applicazione delle clausole contrattuali aggiornate, ponendo le basi per la regolarizzazione della posizione delle maestranze.

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I punti dell’accordo su stipendi e adeguamento contrattuale

Il vertice istituzionale ha portato alla definizione di un cronoprogramma preciso per la liquidazione delle spettanze e per il recepimento delle novità normative. Nello specifico, la ditta General Enterprise S.r.l. eseguirà entro la settimana in corso il saldo della mensilità di settembre a favore dei lavoratori del cantiere locale.

Parallelamente, con la busta paga del mese di ottobre, verrà applicato l’adeguamento economico e normativo stabilito dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore. Per la definizione dettagliata delle spettanze retroattive e dei relativi arretrati, le parti hanno concordato l’apertura a breve di uno specifico tavolo tecnico aziendale per quantificare gli importi e stabilire le tempistiche di erogazione.

Lo scontro politico sull’assenza dell’amministrazione comunale

Accanto agli aspetti contabili e sindacali, l’incontro ha fatto registrare una forte presa di posizione politica legata al mancato intervento dell’amministrazione locale al tavolo prefettizio. La mancata partecipazione dell’ente municipale è stata evidenziata dai rappresentanti della minoranza consiliare.

In una nota diffusa a margine del vertice, il consigliere di opposizione Gianfranco Ionnito ha espresso forte rammarico per la linea tenuta dall’ente: “Unico dato politico e istituzionale estremamente grave da sottolineare è che il Comune di Ispani è stato l’unico ente non pervenuto alla riunione, dimostrando ancora una volta una preoccupante disattenzione verso la tutela dei lavoratori e la gestione di un servizio pubblico fondamentale per la cittadinanza”.

L’opposizione consiliare ha confermato la volontà di monitorare il rispetto degli impegni presi durante il vertice in Prefettura: “Come consiglieri di minoranza continueremo a vigilare con determinazione affinché quanto stabilito oggi sia rigorosamente rispettato nei tempi previsti”.

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