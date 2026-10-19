Attualità

Giornata Mondiale Polio 2026: incontro e solidarietà a Capaccio Paestum

Il 24 ottobre convegno scientifico del Rotary a Capaccio Paestum sulla lotta alla poliomielite. Presentato anche il concerto di beneficenza del 7 dicembre.

Di:
Redazione Infocilento
Medico ospedaliero

Sabato 24 ottobre 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Polio, il Rotary Club Paestum Centenario e il Rotaract Paestum promuovono a Capaccio Paestum un convegno dedicato alla prevenzione e al contrasto della poliomielite. L’evento, intitolato “La poliomielite: storia, scienza e nuove sfide – Dalla lotta al virus a un futuro libero dalla polio”, si terrà alle ore 18:00 presso la Sala Mucciolo della BCC di Capaccio Paestum e Serino (in Via Magna Grecia). L’iniziativa rappresenta un’occasione per fare il punto sulla situazione globale della malattia, sensibilizzare la comunità locale sull’importanza delle coperture vaccinali e presentare il prossimo grande appuntamento benefico del territorio, il Concerto Gospel previsto per il 7 dicembre nella Basilica Paleocristiana.

Il convegno: scienza, prevenzione e saluti istituzionali

La conduzione del convegno è affidata a Giuseppe D’Amico, socio onorario del club organizzatore. I momenti di apertura vedranno la partecipazione di figure istituzionali e dirigenziali del territorio: Rosario Pingaro (Presidente BCC Capaccio Paestum e Serino), Vincenzo Sangiovanni (Presidente Rotary Club Paestum Centenario), Giovanni D’Elia (Presidente Rotary Club Battipaglia), Maria Granito (Presidente Rotary Club Campagna Valle del Sele), Antonio Giannetti (Presidente Rotaract Paestum), Maria Concetta Lombardi (Facilitatrice d’Area Distrettuale) e Roberto Mutalipassi (Sindaco di Agropoli).

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L’approfondimento scientifico al centro della serata sarà curato dal Dott. Vincenzo Busillo, Dirigente Medico e Direttore dell’U.O.D. di Neurologia e Neurofisiopatologia dell’ASL Salerno. Il suo intervento analizzerà le dinamiche cliniche della poliomielite, le conseguenze a lungo termine della patologia e il ruolo determinate dei vaccini nell’eradicazione definitiva del virus.

L’impegno del programma PolioPlus e l’alleanza del territorio

Da oltre quattro decenni, attraverso il progetto internazionale PolioPlus, il Rotary International sostiene campagne di vaccinazione su scala globale che hanno consentito di abbattere di oltre il 99% i casi di poliomielite da virus selvaggio. Nonostante i risultati raggiunti, la presenza residua del virus in alcune aree del pianeta impone il mantenimento di un’elevata attenzione sanitaria.

L’evento si avvale del sostegno operativo e finanziario della BCC di Capaccio Paestum e Serino, che ha messo a disposizione la propria sede e contribuito tramite erogazione liberale, unitamente al supporto di diverse aziende e realtà professionali del comprensorio.

A testimonianza visiva dell’adesione alla campagna internazionale End Polio Now, alcuni dei principali monumenti ed edifici simbolici dei comuni coinvolti si illumineranno di rosso: a Capaccio Paestum il Santuario della Madonna del Granato e la sede della BCC; ad Agropoli la Chiesa della Madonna di Costantinopoli e il Palazzo di Città.

Il Presidente Vincenzo Sangiovanni ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la comunità locale:

«La lotta alla poliomielite dimostra che, quando istituzioni, scienza e società civile uniscono le proprie forze, anche gli obiettivi più ambiziosi possono diventare realtà. Il nostro impegno non è soltanto ricordare quanto è stato fatto, ma contribuire a completare ciò che resta da fare. Perché la salute non può essere un privilegio e nessun bambino, in nessuna parte del mondo, dovrebbe essere esposto a una malattia prevenibile».

Verso il 7 dicembre: il Concerto di Gospel di beneficenza

Nel corso dell’incontro, Giuseppe di Gaeta, Presidente della Commissione Rotary Foundation del club, illustrerà i dettagli organizzativi del Concerto di Gospel di beneficenza. Lo spettacolo si terrà il 7 dicembre 2026 alle ore 20:30 all’interno della Basilica Paleocristiana di Paestum e vedrà la partecipazione dei Flowin’ Gospel & Rita Ciccarelli con l’artista statunitense Tyree Miller. I fondi raccolti durante il concerto saranno interamente devoluti a sostegno dei programmi internazionali di immunizzazione.

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