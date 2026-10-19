Sapri, si amplia l’asilo nido “Ninna Ò”: accoglienza gratuita per 40 bambini

Il micronido “Ninna Ò” di Sapri ha riaperto le sue porte con una novità di rilievo: la struttura si è ampliata per poter accogliere fino a 40 bambini. L’iniziativa rappresenta un passo in avanti fondamentale per l’offerta educativa locale, garantendo la continuità di un servizio essenziale per la comunità.

Il valore dell’iniziativa per le famiglie e il territorio

“L’ampliamento di questa realtà rappresenta un ulteriore tassello del mosaico dei micronidi presenti nell’ambito S9, grazie alla collaborazione tra il Piano di Zona S9 e l’amministrazione comunale”, ha affermato l’assessore Gerardina Madonna. “Il micronido rappresenta non solo uno spazio di accoglienza, ma anche un concreto sostegno alle famiglie che hanno la necessità di affidare i propri figli a un ambiente protetto, offrendo loro un importante input educativo all’inizio di questo anno scolastico. Ringraziamo il Piano di Zona e la cooperativa Tertium Millennium, che si sono dedicati a questo progetto in maniera ineccepibile”.

Un servizio gratuito esteso ai comuni dell’ambito S9

Il servizio, completamente gratuito, è promosso dal Piano di Zona Ambito S9, diretto dalla coordinatrice Gianfranca Di Luca, ed è attivo in gran parte dei comuni della zona.

“Ufficialmente sono ripartiti in tutti i comuni dell’ambito S9 gli 11 micronidi, e in quello di Sapri c’è una novità importante”, ha spiegato la coordinatrice Gianfranca Di Luca. “Il micronido si è ampliato ed è diventato Nido, motivo per cui può ospitare fino a 40 bambini; ad oggi sono già 36 i piccoli iscritti. È un grande successo per l’ambito S9 e per il comune di Sapri, che ha investito risorse proprie per permettere a tutti di poter frequentare questa struttura. Vedere tanti genitori accompagnare i propri figli qui rappresenta una conferma per un servizio che funziona e procede nel modo migliore. Tutto questo è motivo di orgoglio per il nostro Piano di Zona, che riesce a garantire la presenza attiva e completamente gratuita di 11 strutture all’interno dei comuni competenti”.

La gestione affidata alla cooperativa Tertium Millennium

La gestione del servizio è affidata alla cooperativa “Tertium Millennium”. “Siamo felici di inaugurare oggi il nuovo nido di Sapri, che si è ampliato ed è pronto ad offrire nuovi servizi”, ha infine aggiunto il presidente della cooperativa, Antonio Calandriello.