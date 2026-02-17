Sapri: scoperto con sigarette di contrabbando, maxi sanzione

Un’importante operazione ha avuto protagonisti questo pomeriggio gli uomini della Polizia Ferrovia di Sapri, diretti dal Sostituto Commissario Carmine Nicodemo. Gli agenti, nel corso di uno dei numerosi controlli effettuati ai passeggeri presenti sui convogli ferroviari, hanno sottoposto a controllo un 45enne originario di Palermo e diretto in Sicilia.

La scoperta degli agenti Polfer

Al termine dell’ispezione, la Polizia Ferroviaria di Sapri ha scoperto che l’uomo, pregiudicato, trasportava nella valigia di sua proprietà, di grosse dimensioni, 65 stecche di sigarette prive del marchio del Monopolio. Motivo quest’ultimo che ha portato gli uomini della Polfer a sequestrare tutte le stecche ritrovate nella valigia, per poi consegnarle subito dopo al personale della Guardia di Finanza di Sapri.

Per il 45enne pregiudicato è scattata invece una sanzione amministrativa di 65mila euro. L’esito positivo dell’azione intrapresa è stato ottenuto grazie prontezza e alla professionalità degli uomini della Polizia Ferrovia di Sapri sempre attenti e operativi.