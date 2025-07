Sapri lancia “Frontiere Mediterranee”: dall’omaggio a Pino Daniele al Premio Iantorno

Un fitto calendario di appuntamenti tra musica, cabaret, letteratura, dibattiti e sapori: è questa la ricetta di “Frontiere Mediterranee”, la rassegna culturale che animerà l’estate di Sapri dal 15 luglio al 13 agosto. Un’iniziativa voluta e promossa dal Comune di Sapri – Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura – con il patrocinio e sostegno della Camera di Commercio di Salerno, il patrocinio della Fenailp provinciale di Salerno e il supporto organizzativo dell’Associazione Terre del Bussento.

La manifestazione

Obiettivo della manifestazione è promuovere la bellezza e l’identità del territorio, facendo di Sapri un crocevia culturale tra le sponde del Mediterraneo. Come sottolinea l’assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Sapri, Amalia Morabito: «Con Frontiere Mediterranee vogliamo offrire a Sapri e ai suoi ospiti un’occasione di incontro e crescita culturale, promuovendo la nostra identità territoriale in modo dinamico e partecipativo. È una rassegna che valorizza le nostre radici, ma guarda anche al futuro, con il coinvolgimento attivo di artisti locali e non solo, di imprese e associazioni».

Il programma

Ad aprire la rassegna, oggi, martedì 15 luglio, sarà il “Armando Rizzo Trio” in concerto (ore 22.00, Viale della Spigolatrice) con un viaggio sonoro tra la fisarmonica di Armando Rizzo, il contrabbasso di Corrado Cirillo e la batteria di Luca Mignano. Il giorno seguente, mercoledì 16 luglio, spazio all’omaggio a Pino Daniele con “Tutta ‘nata storia”, ideato dalla giornalista e conduttrice televisiva LaCTv, Antonella Grippo, con interventi del sindaco Antonio Gentile, e accompagnamenti musicali di Carlo Maria Todini (voce) e Massimo Testa (chitarra).

Grande attesa per “Terre del Bussento Experience”: il 21 e 22 luglio, nella villa comunale, dalle 19.00 alle 24.00, spazio a stand agroalimentari, musica popolare, presentazioni di libri, convegni e spettacoli per bambini. Mercoledì 23 luglio (ore 22.00, Villa Comunale) Antonella Grippo torna con lo spettacolo “La sera dei miracoli”, omaggio a Lucio Dalla, con il docente Carlo Chippa, il sindaco di Sapri Antonio Gentile, Carlo Maria Todini alla voce e Massimo Testa alla chitarra.

Lunedì 28 luglio sarà la volta del Premio Don Giovanni Iantorno, conferito quest’anno a Don Giacomo Panizza, fondatore della “Comunità Progetto Sud”. A presentare la serata, la giornalista Maria Emilia Cobucci, con la partecipazione della sorella del compianto sacerdote, Maria Antorno, e il sindaco Antonio Gentile. Interventi musicali di Better Call 2et Soul. Il mese di agosto si apre giovedì 7 (ore 22.00, Lungomare Italia) con “Fuoco Dentro Live”, il concerto di Giovanni Radice con la sua band (Marco Giannattasio, Francesco Mega, Diego Cicero e Antonio Lamoglie) preceduto da Antonio Trezza e Giuseppe Romano.

Venerdì 8 agosto (ore 22.00, Viale della Spigolatrice), spazio e “Sincopecunto”, riti e ritmi antichi con Antonio Quartuccio. Sabato 9 agosto, riflettori sul jazz con il concerto del trombettista Francesco Del Gaudio, accompagnato da un quartetto d’eccezione: Felice Chiaravalloti (chitarra), Alessandro Vai (contrabbasso) ed Eugenio Fabiani (batteria). A chiudere in bellezza la rassegna, mercoledì 13 agosto, sarà l’attore e comico Franco Guzzo con lo spettacolo teatrale “Come voi ben sapete”, in Piazza San Giovanni, (ore 22.00) che sarà presentato da Francesco Lombardi.