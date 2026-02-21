Sapri: grande attesa per l’intervista al procuratore Nicola Gratteri

Nella giornata di domenica 22 febbraio, alle ore 17:00, presso il Cineteatro Ferrari, arriverà il procuratore Nicola Gratteri. Nel corso dell’evento, interverranno Antonio Gentile, sindaco di Sapri e Franco Maldonato, noto avvocato penalista. L’appuntamento sarà presentato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Sapri.

Il libro ‘‘Cartelli di sangue’’

‘‘Cartelli di sangue. Le rotte del narcotraffico e le crisi che lo alimentano’’, è questo il titolo completo dell’ultimo libro scritto da Gratteri, in collaborazione con il professore Antonio Nicaso. L’intervista di domenica 22 febbraio avrà come oggetto proprio il contenuto di tale testo. Per questo motivo, fornire qui delle indicazioni su di esso è utile per chi voglia assistere all’evento.

L’argomento del libro è il business globale del narcotraffico, analizzato nei minimi particolari, a partire dalla produzione stessa delle sostanze stupefacenti nei paesi dell’America Latina. Un’attenzione particolare è dedicata al ruolo della ‘ndrangheta, la quale svolge affari estremamente redditizi con i cartelli sudamericani della droga e importa tonnellate di sostanze stupefacenti in Italia.

Il lavoro di Nicola Gratteri

Nicola Gratteri svolge la professione di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. È protagonista di un impegno costante negli ambiti della sensibilizzazione sulla legalità e della divulgazione sulla criminalità organizzata. Per questo motivo, l’incontro fornirà l’occasione di discutere dell’attività delle mafie in Italia e degli strumenti per arginarla, ma anche per accennare al Referendum, con Gratteri convinto sostenitore del “No”.