Sapri, furti su due ruote: i Carabinieri recuperano 2 monopattini rubati in poche ore

Una telefonata giunta in caserma ha dato il via a una rapida operazione dei Carabinieri di Sapri, conclusasi nel giro di poche ore con il recupero di due monopattini elettrici risultati rubati e la denuncia dei responsabili.

La ricostruzione

Tutto è cominciato con la segnalazione di un cittadino, che ha denunciato il furto del proprio monopattino elettrico. Immediata la pronta risposta dei Carabinieri della Stazione di Sapri, agli ordini del Comandante di Stazione, Luogotenente CS Pietro Marino, che hanno avviato le ricerche nel territorio, battendo palmo a palmo le zone limitrofe. Dopo circa due ore, la svolta: due giovani sono stati intercettati mentre sfrecciavano a bordo di due monopattini, uno dei quali perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima del furto.

Il provvedimento

I due ragazzi, entrambi sedicenni e residenti a Piacenza, sono stati fermati e accompagnati in caserma per gli accertamenti. Ed è lì che è emersa una seconda verità: anche il secondo monopattino era stato rubato, qualche giorno prima, nella città della spigolatrice. Un doppio colpo, dunque, ricondotto agli stessi minorenni. I due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con l’accusa di ricettazione, reato per cui dovranno ora rispondere davanti all’Autorità giudiziaria competente.