Sapri, evade dai domiciliari: arrestato 21enne straniero

Nella giornata di ieri gli uomini della Polizia ferroviaria di Sapri, diretti dal Sostituto Commissario Carmine Nicodemo, hanno tratto in arresto un 21enne, di origine magrebina ma residente in Sicilia, che risultava evaso dagli arresti domiciliari.

L’atteggiamento sospetto e i controlli

Ad insospettire gli agenti della Polfer di Sapri è stato l’atteggiamento del giovane che alla vista dei poliziotti è sembrato preoccupato e agitato. Un atteggiamento sospetto che ha indotto gli agenti della Polfer ad eseguire i dovuti controlli.

Il ragazzo, che era in possesso di un regolare biglietto con destinazione Nord Italia, sottoposto ai controlli è risultato evaso dai domiciliari che stava scontando per avere causato delle lesioni a seguito di un’aggressione. Nell’immediato è scattato l’arresto per il 21enne che, dopo i controlli di rito, è stato trasferito presso la casa Circondariale di Salerno. Ora il ragazzo, oltre al reato di lesioni, dovrà rispondere anche del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

È sempre massima l’attenzione degli agenti della Polfer che quotidianamente controllano il territorio e nel tempo hanno compiuto importanti operazioni, sempre a tutela dei cittadini.