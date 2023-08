Sapri, colto a spacciare droga. 32enne finisce ai domiciliari

Viene scoperto dai militari dell’Arma mentre è intento a spacciare sostanze stupefacenti. Il tribunale di Lagonegro, sezione penale, applica la misura degli arresti domiciliari. Protagonista della vicenda è un 32enne di Sapri, A.C, colto in flagranza di reato in Villa comunale lo scorso 5 Agosto dai Carabinieri della Stazione di Sapri, diretti dal Luogotenente Pietro Marino e coordinati dal Capitano Francesco Fedocci, mentre cedeva ad un avventore, sempre del posto, due dosi di sostanze stupefacenti di tipo eroina e una dose si hashish dietro il corrispettivo di 80 euro.

Sorpreso a spacciare droga

A sorprenderlo mentre cedeva la droga i militari del posto che subito dopo hanno proceduto ad una perquisizione del 32enne, già noto alle forze dell’ordine per reati del medesimo tipo.

Al termine dei dovuto controlli i carabinieri hanno rinvenuto 13 dosi di eroina per un peso complessivo di 3,15 grammi, e 4,60 grammi di sostanze stupefacenti di tipo hashish.

L’arresto

Motivo per il quale il 32enne è stato subito posto in stato di fermo. Nella giornata odierna è arrivata a carico del 32enne l’applicazione della misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari. Scaturita dai numerosi precedenti specifici e dai procedimenti in corso per reati della medesima specie.

Il 32enne dunque non potrà lasciare la propria abitazione presente nella cittadina di Sapri e inoltre non potrà avere nessun tipo di comunicazione con persone al di fuori del proprio nucleo strettamente familiare.