San Giovanni a Piro: una marcia per la Pace per dire “Stop al genocidio a Gaza”

“La vera nemica è la guerra. Stop al Genocidio a Gaza”. È questo il grido di dolore che si è alzato questa sera a San Giovanni a Piro durante la marcia per la Pace che è partita da località Scurone per giungere al Pianoro di Ciolandrea.

Un unico grido per dire stop al genocidio

Un momento di unione e di comunione d’intenti per chiedere ad una sola voce il cessate il fuoco e la liberazione della Palestina. Cittadini, rappresentanti delle istituzioni, Sindaci, attivisti, associazioni e rappresentanti del mondo scolastico, tutti presenti per una marcia silenziosa ma carica di significato, organizzata dall’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro, rappresentata dal Sindaco Ferdinando Palazzo, e che ha coinvolto l’intero territorio.

Grande partecipazione per un unico obiettivo: la pace

Un gesto fondamentale volto all’umanizzazione, che ha visto la presenza anche della scrittrice e attivista per i diritti umani della comunità palestinese Rania Hammad che ha sottolineato come il popolo palestinese subisca violenza da 77 anni, in maniera incessante. Una marcia per sottolineare come il silenzio delle istituzioni può essere assordante e allo stesso tempo può diventare connivenza.

“Un massacro in mondovisione” che deve essere fermato nel più breve tempo possibile, per ristabilire la pace tra i popoli e il rispetto del genere umano.