San Giovanni a Piro, perde il controllo del mezzo agricolo e si ferisce: 85enne trasportato al Ruggi in eliambulanza

Perde il controllo del mezzo agricolo e si ferisce, 85enne di San Giovanni a Piro trasportato in eliambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno.

La dinamica

L’uomo si trovava in terreno di sua proprietà per effettuare dei lavori agricoli quando all’improvviso ha perso il controllo del trattore ed è caduto rovinosamente sul terreno. Nell’immediato è stata attivata la macchina dei soccorsi da parte dei sui familiari, preoccupati per le sue condizioni di salute.

Gli interventi

Sul posto tempestivo è stato l’arrivo di un’automedica della “Misericordia” di Palinuro e dei sanitari del 118 della “New Geo” che hanno prestato le prime e dovute cure all’85enne che ha riportato diversi politrauma. Motivo quest’ultimo che ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso con il quale il malcapitata è stato trasferito presso l’ospedale salernitano. Fortunatamente l’85enne non sarebbe in pericolo di vita, le condizioni di salute sarebbero infatti abbastanza stabili ma sono diverse le ferite riportate dall’uomo.