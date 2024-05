Salernitana Women: pari nell’ultima stagionale al “Volpe”

Penultima uscita stagionale per la Salernitana Women che impatta senza reti tra le mura amiche. Termina, infatti, 0-0 la gara con cui l’undici di coach De Risi si congeda dal “Volpe” contro le partenopee dell’Independent, avanti in classifica nel girone C di Serie C proprio alle granata. Le ospiti ci provano dalla distanza al 4’ con una punizione di Esposito che termina di poco alto. Al 16’ risponde Olivieri che dalla distanza calcia senza grosse pretese dalla parte di Ventresino mentre al 20’ Cuomo manda sul fondo. Sul ribaltamento di fronte, invece, Pascale esce con i tempi giusti anticipando Esposito. Più ghiotta l’occasione che capita alla mezzora a Cuomo che dall’interno dell’area viene chiusa all’ultimo in angolo mentre poco dopo è Colonnese a mancare di freddezza da pochi passi. La prima frazione si chiude con una girata al volo di Olivieri, dalla distanza, che si perde oltre la traversa.

Nella ripresa buona opportunità al 10’ per le ospiti con Carnevale, i due allenatori cercano di mischiare le carte con la girandola dei cambi ma il match si incanala piano piano verso il parziale di inizio gara con poche emozioni da ambo le parti. Nel recupero Pascale si distende murando la conclusione di Galluccio: termina così 0-0, la Salernitana Women sale a quota 38 punti in classifica mantenendo il decimo posto in graduatoria. Nell’ultimo match della stagione le granata affronteranno in trasferta l’Apulia Trani, terzultima forza del raggruppamento.

Salernitana Women-Independent 0-0

Reti: –

Salernitana Women: Pascale, Longo, Falivene, Cuomo (39’ st D’Orso), Olivieri, Colonnese (6’ st Calvanese), Sorrentino, Apicella, Cozzolino, Sabatino (20’ st Mercede- 39′ Ferrentino), Mazza. All. De Risi

A disp: Fusco, Giurbino, Apadula, Genovese

Independent: Ventresino, Caputo, Musella, Maddaluno, Baldassara, Carnevale, Galluccio, Esposito, Borrelli, Parretta (23’ st Caravello), Piscitelli All: Petruzzella

A disposizione: Marotti, Ferrara, Foccillo, Nappa, Sannino, Carrandente

Arbitro: Matteo Giudice (Sez. Frosinone)

Assistenti: Giovanni Martino (Sez. Cassino) – Salvatore Forgione (Sez. Avellino)

Ammonite: – Corner: 5-5 Recupero: 1’ pt, 3’ st.