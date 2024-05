Salernitana Women: largo successo per le granata

Nella terzultima uscita stagionale la Salernitana Women di coach De Risi batte per 0-6 il

Molfetta. Al “Poli” le granata partono forte e dopo un paio di occasioni di Olivieri

a sbloccare il risultato è la classe 2008 Tulimieri, che insacca con un bel pallonetto

al 22’ mentre alla mezzora arriva il raddoppio del capitano che si accentra dal lato

sinistro insaccando sul primo palo. Ospiti ancora pericolose con Colonnese e

Cozzolino prima di triplicare al 41’ ancora con Olivieri che da centro area trova la

doppietta personale.

Nella ripresa il copione non cambia con le conclusioni di Colonnese e Sabatino ma

a metà della seconda frazione Olivieri sfrutta un’indecisione della retroguardia

locale siglando il 4-0. Nel finale di gara arriva prima la quinta rete con una

deviazione sfortunata di Riboldi nella propria porta ed al 38’ il 6-0 definitivo con

Olivieri a bruciare l’uscita fuori area di Stella.

Molfetta- Salernitana Women 0-6

Reti: 22’ pt Tulimieri, 30’ pt, 41’ pt, 23’ st, 38’ st Olivieri, 31’ st aut. Riboldi

Molfetta: Stella, Lippolis, Lamartina (21’ st Cantatore), Di Grumo, Riboldi, Fiore,

Rotondo, De Musso, Alfonso (8’ st Pallara), Cimadomo, Petruzzella (40’ pt

Carrante). All: Petruzzella

A disposizione: Carlucci

Salernitaa Women: Pascale (39’ st Giliberti), Marino, Cozzolino, Sorrentino (23’ st Cirillo),

Apadula, Falivene, Mazza, Sabatino (35’ st Calvanese,) Colonnese (16’ st

Cicchetti), Olivieri, Tulimieri (19’ st Genovese). All. De Risi

A disposizione: Apicella, Ferrentino, Donnarumma, Cuomo

NOTE Arbitro: Francesco Scarati (Sez. Termoli) Assistenti: Fabio Cantatore (Sez. Molfetta) -Francesco Di Muzio (Sez. Foggia)

Ammonite: – Corner: 3-6 Recupero: 1’ pt, 1’ st.

Le parole di coach De Risi

“Abbiamo fatto una buona prestazione. La partita è stata sotto il nostro controllo dalle battute iniziali ed il risultato ci ha giustamente premiato. In settimana abbiamo continuato a lavorare come avevamo detto dopo la salvezza ottenuta, fino all’ultima domenica cercheremo di dare sempre il nostro meglio. L’obiettivo era dare spazio a qualche ragazza che aveva giocato meno, non avevo dubbi nella loro risposta. Si sono fatte trovare pronte, hanno lavorato tutto l’anno e meritato di avere questa soddisfazione. Ho ribadito più volte che il gruppo è stato la forza questa squadra ed in questa gara c’è stata la dimostrazione perchè tutte hanno dato il massimo, rendendomi molto orgogliosa. Ora testa alla prossima. Aspetto di vedere durante la settimana impegno, rabbia agonistica, motivazioni e voglia di fare da mettere in campo in queste due partite che ci restano per chiudere la stagione“.