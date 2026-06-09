Salernitana, ecco il piano per il riscatto: Cosmi e Faggiano pronti a ripartire per la Serie B

Il cammino della Salernitana verso il sogno Serie B si è interrotto ad un passo dal traguardo, nella semifinale playoff contro l’Union Brescia, sconfitto poi nella finale dall’Ascoli. Ma la voglia di ripartire è tanta per puntare alla promozione nella serie cadetta.

Il piano di Iervolino: continuità con Cosmi e Faggiano

Il Presidente Iervolino ha già iniziato la programmazione per la prossima stagione, e sembra andare nel segno della continuità; non c’è ancora niente di ufficiale, ma l’idea è quella di confermare Serse Cosmi sulla panchina e il Direttore Sportivo Daniele Faggiano, legato ai granata fino al 30 giugno 2027. Per il tecnico, che ha saputo ridare entusiasmo alla piazza e alla squadra, sarebbe pronto un nuovo accordo annuale con un premio legato all’eventuale promozione in Serie B.

Le strategie di mercato: addii e primi obiettivi in difesa

I due stanno già studiando le prime mosse per puntellare la rosa in vista della prossima stagione, con meno rivoluzioni e più acquisti mirati. Per Cosmi ci sarà da fare i conti con gli addii di Cabianca e Ferraris. Non è da escludere, però, che la Salernitana ci riprovi per entrambi.

Attenzione anche al pacchetto arretrato: Donnarumma e Brancolini sono ai saluti ed occorrerà stringere per un portiere. Golemic invece è in scadenza al 30 giugno, con le posizioni dei vari Berra, Arena e Matino da valutare. L’ex Ternana Capuano e l’ex Ravenna Donati sono le prime idee per rinforzare la difesa.