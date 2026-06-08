Sala Consilina, successo per la sfilata di moda del Cicerone

Grande partecipazione e applausi per la sfilata “L’eccellenza del Cicerone in passerella”, andata in scena sabato 6 giugno presso l’Aula Magna dell’ITIS Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina.

L’evento, curato dalle studentesse dell’indirizzo Sistema Moda sotto la guida attenta delle docenti Volpe del Franco ma soprattutto della professoressa Alessandra Guida, ha rappresentato il momento culminante di un percorso formativo che ha messo in luce competenze, creatività e passione dei giovani talenti dell’istituto.

Le creazioni degli studenti in passerella

In passerella sono state presentate le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, ricerca stilistica e capacità artigianali che hanno conquistato il pubblico presente. Hanno sfilato anche alcuni abiti realizzati dalle alunne del percorso di secondo livello Moda Serale guidati dalla professoressa Manzione.

La manifestazione è stata anche occasione per celebrare un importante successo della scuola: la premiazione della classe 5ª C Sistema Moda, vincitrice del concorso “I primi cinquant’anni della Comunità Montana Vallo di Diano”. Un riconoscimento prestigioso che testimonia l’impegno, la preparazione e il valore progettuale degli studenti.

Il plauso delle istituzioni e il valore sul territorio

Alla cerimonia hanno preso parte il vice Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo che ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti e per il ruolo dell’istituto nella valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La serata si è trasformata in una vera e propria festa della creatività e della formazione, confermando l’ITIS Marco Tullio Cicerone come punto di riferimento per l’innovazione, la crescita professionale e la valorizzazione dei giovani talenti.

Un evento che ha saputo coniugare moda, cultura e territorio, regalando emozioni e lasciando il segno nel percorso scolastico degli studenti protagonisti.