Sala Consilina, la mobilità sostenibile vince con il “Cicerone”: due studenti trionfano al concorso Motion to Creativity

Importante riconoscimento per l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina. Due studenti della classe 3A IPMAT, Francesca Aquino e Vincenzo Pio Paladino, hanno conquistato il primo posto nel concorso “Motion to Creativity”, iniziativa promossa da Cosilinauto in collaborazione con Casa Surace.

Uno spot creativo per la mobilità sostenibile

I due giovani si sono distinti grazie alla realizzazione di uno spot pubblicitario dedicato al tema della mobilità sostenibile, riuscendo a interpretare con creatività e originalità le finalità del progetto. Il concorso invitava i partecipanti a sviluppare un contenuto capace di evidenziare i vantaggi delle auto ibride ed elettriche rispetto ai tradizionali veicoli alimentati da combustibili fossili.

Il messaggio ecologico e la premiazione

Attraverso un messaggio chiaro, moderno e coinvolgente, gli studenti hanno illustrato i benefici ambientali, economici e tecnologici delle nuove forme di mobilità, ponendo l’accento sull’importanza della transizione energetica e della riduzione dell’impatto ambientale. Un lavoro che ha saputo coniugare efficacia comunicativa e sensibilità verso una delle tematiche più attuali del nostro tempo.

La qualità dello spot e l’originalità dell’idea hanno convinto la giuria, che ha assegnato a Francesca Aquino e Vincenzo Pio Paladino il primo premio del concorso.

La consegna del premio e il valore formativo

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza dei rappresentanti di Cosilinauto, dei referenti di Casa Surace, dei docenti e della dirigenza scolastica. Nel corso dell’incontro è stato espresso apprezzamento per l’impegno, la creatività e le competenze dimostrate dagli studenti durante l’intero percorso progettuale.

Ai vincitori è stato consegnato un assegno del valore di mille euro, riconoscimento che premia non solo il talento dei ragazzi, ma anche la loro capacità di affrontare e comunicare temi di forte rilevanza sociale attraverso strumenti innovativi e linguaggi vicini alle nuove generazioni.

L’iniziativa “Motion to Creativity” ha rappresentato un’importante occasione formativa, permettendo agli studenti di confrontarsi con il mondo della comunicazione e del marketing e di sviluppare competenze utili per il proprio futuro professionale