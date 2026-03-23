Sala Consilina, i carabinieri in chiesa: un incontro per prevenire le truffe

Ieri, al termine della messa presso la chiesa di Sant’Anna a Sala Consilina, si è svolto un importante incontro del progetto di prevenzione delle truffe promosso dalla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Maresciallo Giacomo Mezzo, comandante della Stazione di Sala Consilina, e della Maresciallo Laura Farinola, impegnati nel fornire informazioni pratiche ai cittadini per difendersi dai diversi tipi di raggiri.

L’iniziativa

Il progetto nasce dall’esigenza di contrastare un fenomeno purtroppo in aumento, dove delinquenti approfittano delle debolezze delle persone, soprattutto degli anziani, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione già realizzate.

Tra i casi più comuni trattati durante l’incontro, i Carabinieri hanno ricordato le truffe legate a finti corrieri o finti carabinieri, con chiamate spesso provenienti da numeri fissi, che spingono le vittime a consegnare denaro o oggetti di valore; truffe via cellulare o email tra cui il cosiddetto “phishing” e le truffe su WhatsApp, dove vengono richieste informazioni personali o inviate false richieste di denaro; truffa dello specchietto, truffa classica per strada che mira a ottenere denaro immediato dalle vittime; truffe online, comprese frodi su piattaforme e-commerce o social, che ingannano gli utenti facendo leva su offerte ingannevoli o link fasulli.

La campagna di sensibilizzazione

Durante l’incontro, i Carabinieri hanno spiegato come riconoscere i segnali di allarme e quali accorgimenti adottare per proteggersi, sottolineando l’importanza di non cedere mai alla fretta o alla pressione dei truffatori.

Il progetto proseguirà con altri appuntamenti nelle chiese del territorio, confermando l’impegno della Compagnia di Sala Consilina nel garantire sicurezza e informazione ai cittadini.