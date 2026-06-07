Cronaca

Sala Consilina, fuga di gas in un’abitazione: sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale

La situazione è stata riportata sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori

Erminio Cioffi

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Trinità di Sala Consilina, dove è stata segnalata una fuga di gas all’interno di un’abitazione.

Gli interventi

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella verifica dell’origine della perdita.

Nessuna conseguenza grave

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, che hanno garantito la gestione della viabilità e fornito supporto durante le operazioni. La situazione è stata riportata sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.

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