Sala Consilina, fuga di gas in un’abitazione: sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Trinità di Sala Consilina, dove è stata segnalata una fuga di gas all’interno di un’abitazione.

Gli interventi

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella verifica dell’origine della perdita.

Nessuna conseguenza grave

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, che hanno garantito la gestione della viabilità e fornito supporto durante le operazioni. La situazione è stata riportata sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.