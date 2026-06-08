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Sala Consilina, caccia a 5 esperti: al via la selezione per la Commissione Locale per il Paesaggio

Il Comune di Sala Consilina seleziona 5 esperti per la Commissione Locale per il Paesaggio. Requisiti, aree tematiche e come presentare domanda entro il 4 luglio 2026.

Erminio Cioffi
Municipio Sala Consilina

L’Amministrazione comunale di Sala Consilina ha reso noto l’avvio della procedura per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, organismo chiamato a supportare l’Ente nelle attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico del territorio.

La Commissione sarà composta da cinque membri esperti, individuati tra professionisti qualificati in specifici ambiti disciplinari. Ogni candidato potrà presentare domanda per una sola delle seguenti aree tematiche:

  • Beni ambientali;
  • Storia dell’arte, discipline pittoriche e arti figurative;
  • Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
  • Discipline storiche;
  • Legislazione dei beni culturali.

I requisiti richiesti per la partecipazione

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di una laurea o titolo equipollente coerente con la disciplina prescelta, oltre a documentata esperienza pluriennale e qualificata nel settore della tutela del paesaggio.

Requisiti di ammissibilità:

Tra i requisiti richiesti figurano inoltre il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali o provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici, l’assenza di contenziosi o situazioni di incompatibilità con il Comune di Sala Consilina e il mancato svolgimento dell’incarico di componente della Commissione paesaggistica cittadina per oltre due mandati consecutivi.

Compensi, durata e modalità di invio della domanda

Ai componenti nominati sarà riconosciuto un compenso pari a 25 euro per ogni pratica conclusa e definita, mentre la durata dell’incarico sarà quella prevista dal vigente regolamento comunale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12 del 4 luglio 2026.

L’avviso pubblico integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Sala Consilina.

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