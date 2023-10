Rubato l’Incasso in Farmacia: colpo in pieno giorno a Sapri

Nella tarda mattinata di Mercoledì, un colpo è stato messo a segno in una farmacia, situata nel centro di Sapri. L’atto criminale ha avuto luogo in una delle strade più frequentate della zona, specialmente nelle prime ore del giorno.

L’azione del malvivente

Un individuo è entrato nell’esercizio e, fingendosi un cliente, ha ingannato la commessa, distratta da una sua richiesta. Ignara di ciò che stava accadendo, la dipendente ha seguito il presunto acquirente, credendo che avesse un reale bisogno di assistenza. Tuttavia, solo in seguito si è resa conto dell’inganno.

L’uomo con astuzia ha sottratto l’intero incasso. In un colpo fulmineo, è riuscito a portare via ben 1400 euro dalla cassa prima di dileguarsi rapidamente per le strade della cittadina.

Appena la commessa si è resa conto di quanto accaduto, ha prontamente allertato le forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione di Sapri, sotto il comando del Luogotenente Pietro Marino. Dopo un primo sopralluogo, i militari hanno raccolto la denuncia della commessa, che ha fornito una descrizione sommaria del ladro con cui aveva brevemente interagito nel tentativo di identificarlo immediatamente. Tuttavia, l’uomo sembra essere svanito nel nulla.

Si sospetta che il ladro potesse essere accompagnato da un complice che lo attendeva fuori dalla farmacia. Per questo motivo, i Carabinieri hanno deciso di acquisire le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle strade della città. L’obiettivo è visionare tutte le immagini per identificare il ladro e risalire all’autore del furto.