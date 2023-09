Maxi Operazione dei Carabinieri nel salernitano: 2 arresti per furto d’auto e spaccio di sostanze stupefacenti

In data 25 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radio mobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, nella flagranza di reato, per furto aggravato nonchè denunciato a piede libero per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiave alterate e grimaldelli, L-M. in quanto, il predetto è stato individuato alla guida di autovettura provento di furto avvenuto alcuni giorni fa, nel mentre con altri complici, non individuati, procedevano al furto di altra autovettura.

Arresto per spaccio

Un’altra importante operazione è stata scolta dai Carabinieri a Pontecagnano Faiano, sempre nella giornata di ieri, 25 settembre, procedendo all’arresto di M.P. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di 85gr, un bilancino di precisione nonchè la somma di 4.300 euro.