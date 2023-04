“Rinnovata fiducia e speranza”: le parole dell’Arcivescovo per la Settimana Santa e la festa di Pasqua

La Settimana Santa e la festa di Pasqua rappresentano un momento di riflessione e di rinnovamento per i cristiani. In occasione di questi importanti eventi, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, ha espresso un augurio di rinnovata fiducia e speranza per la vita nostra e del mondo.

La sofferenza e la morte attraversate da Gesù

Nel suo messaggio, Monsignor Bellandi ha sottolineato come il Signore Gesù abbia attraversato per noi l’oscurità della sofferenza e della morte, mostrandoci fino a che profondità arrivi l’amore di Dio per noi peccatori. La Sua risurrezione, inoltre, ci ha assicurato che l’ultima parola sulla storia di ciascuno e di tutti è misericordia. Spetta quindi a noi l’umiltà di accoglierla.

Le celebrazioni nella diocesi

Il programma delle celebrazioni nella diocesi di Salerno-Campagna-Acerno prevede la Messa Crismale, che si terrà in Cattedrale il Mercoledì Santo alle ore 18. Nelle ore pomeridiane e vespertine del 5 aprile, invece, non ci saranno altre celebrazioni nelle chiese della diocesi.

Il Giovedì Santo, Monsignor Bellandi presiederà la Cena del Signore in Cattedrale alle ore 19. Il Venerdì Santo, sempre alle 19 presso il Duomo, sarà invece la volta della celebrazione della Passione del Signore.

La Veglia Pasquale nella Notte Santa si terrà invece il Sabato Santo alle ore 22:30, sempre presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno.

La Santa Messa della Risurrezione del Signore chiuderà infine il programma delle celebrazioni nella diocesi, con Monsignor Bellandi che celebrerà l’importante momento alle ore 10 in Cattedrale.