Pubblica illuminazione: 3 milioni a Capaccio Paestum

Buone notizie per il comune di Capaccio Paestum. La cittadina della Piana del Sele ha ricevuto infatti un finanziamento di 3 milioni di euro per la pubblica illuminazione. Un contributo importante che garantirà l’ampliamento e il rifacimento degli impianti esistenti.

L’Ente negli ultimi anni ha potuto contare su più risorse che hanno permesso di eseguire diversi interventi sul territorio, sia nelle aree centrali del Comune che nelle frazioni.

Le opere di pubblica illuminazione

Nei giorni scorsi vennero attivati nuovi impianti a LED a Spinazzo, Licinella, Laura e Chiorbo. Successivamente toccherà a Capaccio Scalo.

«Continua il nostro lavoro di ampliamento ed efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione», questo il commento del primo cittadino Franco Alfieri.

I vantaggi dei led

La pubblica illuminazione a LED rappresenta un’importante evoluzione nel settore dell’illuminazione urbana e ha un impatto significativo sotto diversi aspetti.

Le lampade a LED sono notevolmente più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza o fluorescenti. Consumano meno energia per produrre la stessa quantità di luce, il che si traduce in costi di gestione più bassi per i comuni e minori emissioni di gas serra. Anche le spese di manutenzione sono minori considerato che le lampade durano di più.

Ecco perché diversi comuni hanno avviato la riconversione degli impianti.