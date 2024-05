Ad Ogliastro Cilento una giornata dedicata alla prevenzione. L’appuntamento è in programma il 15 maggio alle ore 16:00 presso il Centro Sociale di Ogliastro Cilento. Ad organizzare l’iniziativa la Lilt – delegazione di Ogliastro Cilento, con il comune cilentano.

Le visite

Con i dottori Giuseppe Pistoiese ed Ermanno Albano sarà possibile eseguire visite dermatoscopiche per la prevenzione del melanoma. Il dottore Vincenzo Rocco, invece, eseguirà visite senologiche con ecografie.

Prenotazione obbligatoria

Le visite si potranno prenotare sul sito eventbrite.it dalle ore 8.30 di oggi, giovedì 9 maggio.

Sarà possibile prenotare un solo tipo di visita a persona fino ad esaurimento posti. Per i possessori di tessera LILT in corso di validità il numero massimo la visita è gratuita; per tutti gli altri sarà possibile sottoporsi a visita tesserandosi per un anno.