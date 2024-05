Ancora una sconfitta per la Salernitana, l’Atalanta si impone per 2 a 1

La Salernitana trova l’ennesima sconfitta della stagione. I Granata trovano la rete del vantaggio con Tchaouna, forse un odei pochi a salvarsi da questa stagione deludente, ma poi si fanno rimontare da Scamacca e Koopmeiners.

Primo tempo

L’Atalanta spinge, ma non riesce a trovare luce negli ultimi metri. Al primo tentativo passa la Bersagliera con Tchaouna, dribbling su Scalvini e tiro imprendibile a incrociare.

L’Atalanta ci prova in un altro paio di occasioni, ma sono bravi i padroni di casa a chiudere.

La ripresa

All’inizio della seconda frazione Gasperini fa le mosse che cambiano la sfida: fuori Ederson, Scalvini e Miranchuc e dentro Ruggeri, Koopmeiners e De Katelaere. Al minuto 50’ l’Atalanta va vicinissima al pareggio con Lookman, che salta Fazio, ma poi calcia sul fondo da buona posizione.

Sono le prove del vantaggio, l’Atalanta passa pochi minuti dopo con Scamacca ben servito da una sponda aerea di Pasalic. Al 64’ i Bergamaschi passano in vantaggio, Bradaric perde palla, ne approfitta Koopmeiners per calciare dalla distanza. Non irreprensibile Fiorillo nella circostanza.

Nell’ultima mezz’ora la Salernitana ha un paio di occasioni con Tchaouna, ma nulla di fatto. Il match si conclude con l’ennesima sconfitta stagionale della Bersagliera.