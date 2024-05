Castellabate, dal concerto dei Tiromancino al grande cinema: tutti gli eventi della stagione 2024

Il Comune di Castellabate ha ufficialmente lanciato il calendario di eventi per la stagione 2024 nella conferenza stampa tenutasi presso la sala consiliare “Corrado Grande” del Palazzo Municipale, insieme ad un ospite speciale come il giornalista, Gianluca Di Marzio.

Il programma presentato è caratterizzato da eventi di ogni genere che arricchiranno le giornate del borgo cilentano fino al prossimo dicembre. Sport, musica, cinema, grandi manifestazioni, il tutto è stato pensato per andare incontro ad una fetta di pubblico molto più ampia, cercando di aumentare la vocazione turistica in ogni mese dell’anno.

Il concerto dei Tiromancino

Il grande evento di punta sarà sicuramente l’atteso concerto di una delle band storiche della musica italiana come i Tiromancino, che si esibiranno in Piazza Lucia il prossimo 21 settembre. Castellabate ospiterà anche tanti volti del mondo dello spettacolo con i salotti culturali di DliveMedia, con la prima rassegna di “Castellabate, benvenuti al cinema” che si articolerà con la direzione artistica del giornalista Rai, Giovanni Taglialavoro. Tanto spazio sarà riservato alla cultura con spettacoli teatrali, danza e poesia nell’incantevole scenario del Castello dell’Abate. Particolare attenzione è stata riservata anche alle iniziative promosse dalle varie associazioni del territorio, con la novità del premio dell’eccellenza dedicata ai cittadini del Comune e altri originali format.

Le dichiarazioni del sindaco

“Anche per la stagione 2024, vogliamo continuare a stupire e a portare in alto il nome di Castellabate. Come Amministrazione Comunale crediamo fortemente in tutte le varie iniziative ed eventi che abbiamo presentato, a stretto contatto anche con le associazioni del territorio. Il nostro paese deve essere visitato 365 giorni l’anno ed è per questo motivo che abbiamo pensato anche a significativi appuntamenti che vadano a coprire i mesi che, di solito, prevedono una più bassa concentrazione di turisti. Castellabate sarà un autentico contenitore di intrattenimento e cultura che siamo sicuri avrà successo in termini di appeal e numeri di presenze”, evidenzia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Per scoprire il programma completo potete consultare il seguente link: https://www.comune.castellabate.sa.it/vivere_il_comune/eventi/evento_3.html