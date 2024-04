Agropoli, avviso pubblico per il cartellone degli eventi estivi

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha indetto una manifestazione d’interesse volta alla ricerca di proposte per la programmazione e realizzazione di eventi turistico-culturali da inserire nel “Cartellone eventi Estate 2024”.

Ente programma l’estate 2024

L’Ente da alcuni anni, in sinergia con le Associazioni locali, lavora per costruire un calendario eterogeneo di eventi ed iniziative spendibile per tutti, che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Agropoli.

Anche per il periodo estivo è tradizione realizzare una rassegna di eventi e spettacoli organizzati o patrocinati dal Comune di Agropoli.

L’avviso pubblico

Per questo il Comune intende procedere all’attivazione della procedura per la programmazione delle attività turistico-culturali mediante Avviso pubblico esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse per la realizzazione del Cartellone eventi Estate 2024.