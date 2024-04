Agropoli, al “Liceo Gatto” tornano le emozioni in musica con i concerti da camera

Anche quest’anno il Liceo musicale A. Gatto presenta un ricco programma di concerti da camera presso l’Aula Magna e la Biblioteca della sede del liceo classico e musicale di via Pio X di Agropoli. Due degli otto concerti previsti avranno come palcoscenico il laboratorio musicale dell’I.C. G. Rossi Vairo. La collaborazione delle due scuole ad indirizzo musicale della città di Agropoli si è consolidata in questi ultimi anni, anche grazie al Progetto Ministeriale delle Orchestre Verticali Junior, che ha coinvolto alunni e docenti delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale di Agropoli, Castellabate San Marco, Capaccio-Paestum, Albanella e Roccadaspide.

Il progetto

Il Liceo Gatto, designato dall’ Ufficio Scolastico Regione Campania come scuola Polo del progetto, coordina da tre anni le energie positive dei Dirigenti, dei docenti e degli studenti delle scuole del territorio con la creazione di gruppi verticali, vere e proprie orchestre, che costituiscono una preziosa fucina creativa per supportare il percorso musicale dei giovanissimi musicisti. Sono previsti otto appuntamenti dedicati alle varie classi di strumento e di musica d’ insieme del Liceo musicale: fiati, archi, percussioni, pianoforte, chitarra, canto.

Il programma

Si comincia venerdì 12 aprile con gli allievi e le allieve di Chitarra . Venerdì 19 aprile i pianisti del liceo si alterneranno ai giovanissimi alunni delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado “G. Rossi Vairo “di Agropoli, Castellabate San Marco, Capaccio Paestum, Albanella e Roccadaspide per il PianoDay 2024.

Lunedi 22 aprile toccherà alla prorompente vitalità delle “Percussioni” con brani di musica d’ insieme e solistici. Lunedi 29 aprile l’Orchestra d’ archi del liceo presenterà un ricco programma di musica d’ insieme e di musica da camera con il pianoforte.

La programmazione continua nel mese di maggio con lunedì 6 e lunedì 13 dedicati rispettivamente il primo ai Piccoli ensemble di strumenti a fiato e alla Fisarmonica, il secondo all’ Orchestra fiati del liceo Gatto. Lunedi 20 maggio ci sarà un concerto dedicato alle “Romanze di Francesco Paolo Tosti” e ,quindi, i protagonisti saranno gli studenti e le studentesse delle classi di Canto accompagnati dai pianisti e dai chitarristi del liceo. L’ottavo ed ultimo concerto di venerdì 24 maggio sarà dedicato ancora al Pianoforte solista e nella musica da camera.

La location

I concerti si terranno presso i locali della sede del liceo A. Gatto di via Pio x ,quelli del 19 e del 29 aprile presso il laboratorio musicale “G. Rossi Vairo.

Si ringraziano la Dirigente del Liceo A. Gatto Dott.ssa Anna Vassallo, il Dirigente dell’I.C. G. Rossi Vairo Dott. Bruno Bonfrisco, i referenti dell’indirizzo musicale del liceo A. Gatto Prof.ssa Cristina De Marco e dell’ I.C. G. Rossi Vairo Prof. Guido Carpentiere.