Emozioni in musica al Liceo “A. Gatto” di Agropoli: al via i concerti da camera

Il Liceo A. Gatto è pronto a dare il via ai suoi concerti da camera che si terranno presso le due sedi del liceo, situate in via Fiamme Gialle e in via Pio X, a partire dal 21 marzo 2023.

Saranno sei gli appuntamenti dedicati alle varie classi di musica d’insieme del Liceo musicale: fiati, archi, percussioni, pianoforte, chitarra, canto corale. Un’occasione imperdibile per ascoltare i giovani talenti accompagnati dai loro Maestri, che regaleranno emozionanti momenti a tutti gli ascoltatori.

Ecco come saranno articolate le giornate

Il primo concerto, in programma per il 21 marzo, vedrà protagonisti gli allievi e le allieve di canto accompagnati dai pianisti delle cinque classi del Liceo musicale. Sarà un’ottima occasione per ascoltare le voci di talento degli studenti e le stupefacenti performance dei pianisti.

Nei concerti successivi, gli studenti del Liceo A. Gatto si uniranno ai giovanissimi alunni delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado “Gino Rossi Vairo” di Agropoli, Castellabate San Marco, Capaccio Paestum e Albanella.

Il progetto ministeriale “Orchestra a scuola… scuola in orchestra” consentirà alle sei orchestre junior verticali delle scuole ad indirizzo musicale del territorio di offrire al pubblico presente tante emozioni in musica.

Ad ogni concerto parteciperanno anche alcuni ex alunni del Liceo musicale, già laureati presso i Conservatori statali di musica, che saranno lì per dimostrare quanto siano state importanti le loro esperienze al Liceo A. Gatto.

Gli altri appuntamenti

Il secondo appuntamento, che si terrà il 29 marzo, sarà interamente dedicato al pianoforte in occasione del “Pianoday”, che celebra il principe degli strumenti con riferimento ai suoi 88 tasti. Sarà un’occasione unica per ammirare l’abilità dei giovani pianisti.

Il terzo concerto, previsto per il 4 aprile, sarà diviso in due parti: la prima dedicata al flauto e la seconda alla musica d’insieme con le percussioni. Sarà un’esperienza emozionante per tutti gli appassionati di questi strumenti.

Il quarto appuntamento, in programma per il 20 aprile, vedrà protagonisti i gruppi di musica d’insieme fiati dei sassofoni e degli ottoni. Un’occasione unica per apprezzare le sonorità di questi strumenti a fiato.

Il quinto concerto, che si terrà il 21 aprile, sarà dedicato ai gruppi da camera con gli archi e il clarinetto. Sarà un’esperienza emozionante per tutti gli appassionati della musica da camera.

La prima parte dei concerti da camera 2023 del Liceo A. Gatto si concluderà giovedì 27 aprile con la chitarra, attraverso un repertorio solistico e di musica d’insieme.