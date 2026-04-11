Processo Giovanni Fortunato: accolto utilizzo di tutte le intercettazioni, ammessi tutti i testi

Nuova udienza ieri presso il Tribunale di Lagonegro del processo che vede imputato il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato in un’inchiesta per un presunto reato di corruzione, ed altre sei persone coinvolte a vario titolo nelle indagini.

La seduta

Nel corso della seduta, due sono stati i punti focali sui quali hanno dibattuto, in maniera animata, il Pubblico Ministero Grippo e il legale del primo cittadino Speranza: l’acquisizione da parte della difesa di tutte le intercettazione e l’ammissione nel procedimento giudiziario di tutti i testi indicati nelle liste presentate sia dalla difesa che dal PM. Relativamente alle intercettazioni, il collegio giudicante presieduto dal giudice Edwige Centore ha accordato ai legali del Sindaco Fortunato l’acquisizione di tutte le intercettazione, oltre a quelle già presenti nel fascicolo della Procura.

Prossima udienza fissata al 4 maggio

Per quanto attiene alla questione relativa alla lista dei testimoni, il collegio ha accolto infine tutti i testi presentati nelle liste del PM, degli avvocati della difesa e delle parti civili. Fissata infine la prossima udienza al 4 maggio, giornata nel corso della quale sarà ascoltato il primo testimone Francesco Eboli, l’imprenditore che ha dato il via all’intera inchiesta.