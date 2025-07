Prignano Cilento celebra nonna Tanina: spente 101 candeline

Il Cilento, con la sua straordinaria bellezza naturale e il suo clima mediterraneo, si conferma non solo come una meta turistica di rara suggestione, ma anche come un autentico laboratorio di longevità. Questa regione della Campania vanta infatti una popolazione di centenari che la rende un esempio invidiabile a livello europeo. Qui il tempo sembra scorrere con ritmi differenti, permettendo una simbiosi profonda tra stagioni, storia e tradizioni, che si riflette in una qualità della vita eccezionale.

Un record di lunga vita

Secondo i dati Istat più recenti, aggiornati al 31 dicembre, il Cilento e il Vallo di Diano ospitano circa duecento persone che hanno superato i cento anni. Questo dato posiziona l’area come una vera e propria “terra di centenari”, un fenomeno demografico che merita attenzione e studio. Tale concentrazione di longevità è un indicatore significativo delle condizioni ambientali, sociali e culturali che favoriscono una vita lunga e in salute.

L’esempio di Gaetana Tamasco

L’ultimo, splendido esempio di questa eccezionale longevità cilentana è la signora Gaetana Tamasco, originaria di Prignano Cilento. Nata il 12 luglio 1924, Gaetana, affettuosamente conosciuta come “nonna Tanina“, ha celebrato il suo 101° compleanno, raggiungendo un traguardo straordinario. La sua vita, segnata dalla precoce perdita della madre, è stata ricca di affetti: un matrimonio a 31 anni, sei figli, tredici nipoti e sei pronipoti. Tutta la comunità si è stretta attorno a lei per celebrare questa pietra miliare, simbolo di resilienza, amore e vitalità. Tra coloro che le hanno reso omaggio vi sono stati amici, familiari, inclusa la figlia Gisella Botticchio, ex consigliere comunale sia a Prignano Cilento che ad Agropoli, e il sindaco del centro collinare, Michele Chirico, con altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Il segreto di lunga vita

Gli esperti concordano nell’individuare diversi fattori chiave alla base di questa straordinaria longevità cilentana. La dieta mediterranea, riconosciuta a livello mondiale per i suoi benefici, è senza dubbio un elemento fondamentale. L’abbondanza di olio d’oliva, prodotti locali freschi e ingredienti genuini contribuisce significativamente alla salute e alla vitalità degli abitanti. A ciò si aggiungono uno stile di vita attivo, una forte connessione con la natura, un clima mite e la robusta socialità tipica delle comunità locali. Nonna Tanina stessa ha dedicato la sua vita al lavoro, oltre che alla famiglia, confermando come l’attività fisica e un impegno costante siano parte integrante di questo “segreto” cilentano.