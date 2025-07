Poste: al via i lavori per il progetto “Polis” a Roccagloriosa. Più servizi anche nell’ufficio di Castelcivita

Prosegue l’impegno di Poste Italiane nel promuovere l’innovazione e la digitalizzazione nei piccoli comuni italiani attraverso il progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Due nuovi interventi hanno recentemente interessato gli uffici postali di Roccagloriosa e Castelcivita, entrambi situati in comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e ridurre il divario digitale.

L’ufficio di Roccagloriosa: al via i lavori

A Roccagloriosa sono in corso lavori di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, preparando l’ufficio postale ad accogliere le nuove funzionalità previste dal progetto “Polis”. Una volta completati gli interventi, sarà possibile richiedere direttamente presso l’ufficio servizi come certificati anagrafici e di stato civile, codice fiscale per neonati e documenti INPS. Durante il periodo di chiusura temporanea, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Celle di Bulgheria, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Riaperto al pubblico l’ufficio di Castelcivita

Nel frattempo, ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Castelcivita, sito in via Rosario Scaramella 15, completamente rinnovato secondo il modello “Polis”. I lavori di ristrutturazione hanno previsto una riorganizzazione completa degli spazi per migliorare il comfort ambientale e l’accessibilità: sportelli con altezze ribassate, postazioni ergonomiche per il personale, e pavimentazione tattile per non vedenti e ipovedenti.

Già attivi presso l’ufficio di Castelcivita i principali servizi INPS, tra cui la possibilità per i pensionati di ottenere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Le info utili

Entrambi gli interventi rientrano nella più ampia strategia di Poste Italiane per garantire una maggiore coesione economica, sociale e territoriale, supportando il rilancio dei piccoli comuni italiani. L’ufficio postale di Castelcivita è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.