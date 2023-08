Pisciotta: ordinanza per la tutela dei cani sulla spiaggia

Il sindaco di Pisciotta Ettore Liguori, ha emanato un’ordinanza per la tutela dei cani sulle spiagge; l’Ente ha ritenuto necessario emanare disposizioni per disciplinare la presenza di animali di compagnia sul litorale destinato alla libera balneazione al fine di garantirne la fruizione in piena libertà e nel rispetto delle norme igienico – sanitarie.

Le regole per i detentori dei cani

A partire dallo scorso 4 agosto e fino a nuova disposizione è consentito condurre o far permanere sulle spiagge ricadenti nell’ambito del territorio comunale, cani in regola con le vaccinazioni igienico – sanitarie previste dalla normativa vigente in materia, condotti al guinzaglio e provvisti di museruola; il provvedimento specifica che sotto l’ombrellone i cani devono restare in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti e devono sempre essere mantenuti al guinzaglio.

I proprietari degli animali sono responsabili del comportamento dell’animale a tutti gli effetti di legge, e dovranno assicurare l’aspetto igienico sanitario mediante la pulizia dell’area occupata ivi compreso l’asporto di materiale inquinante.

La scelta del Comune

A Pisciotta infatti da qualche anno c’è anche la possibilità di portare con sé un amico a quattro zampe. Con l’ordinanza in questione il Comune vuole assicurare lo svolgimento dell’attività balneare nei limiti della sicurezza e dell’ordine pubblico e della salvaguardia della salute pubblica.