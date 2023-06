Pietro Maranesi chiude il ciclo di incontri su “la Tabula di Francesco”

Sarà Pietro Maranesi, frate cappuccino, professore di Storia e Teologia francescana e medievale presso l’Istituto Teologico di Assisi e presso il Pontificio Ateneo Antonianum di Roma a concludere il ciclo di incontri “La tabula di Francesco” con il quale si è accompagnata in questi mesi la riflessione dei fedeli legata alla celebrazione dell’anno giubilare francescano presso la Chiesa di San Francesco ad Agropoli.

L’iniziativa

Un percorso tra arte, storia e filosofia promosso dal Parroco della Parrocchia di Santissimi Pietro e Paolo Don Carlo Pisani e che ha visto alternarsi diversi protagonisti del mondo dell’arte e della cultura.

L’ospite

Lunedì 12 giugno alle ore 20 presso la chiesetta giubilare l’ultimo appuntamento affidato a uno dei massimi esperti in Italia di storia del francescanesimo, un modo per concludere questo itinerario nella maniera migliore. Fra’ Pietro Maranesi, infatti, è anche autore di numerose pubblicazioni che hanno toccato, attraverso la spiritualità francescana, diversi ambiti della teologia. Tra i suoi ultimi lavori “La fragilità in Francesco d’Assisi. Quando lo scandalo della sofferenza diventa grazia” (EMP, 2023) e “Io, frate Francesco” (Porziuncola, 2022).

Due riflessioni attente e accurate sulla personalità di San Francesco che aiutano anche il lettore di oggi a scoprire di più della propria spiritualità.