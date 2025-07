Persone sospette sui binari tra Velina e Pantana: controlli notturni a Castelnuovo Cilento

Nella notte scorsa sono state segnalate presenze sospette lungo i binari ferroviari nel tratto compreso tra le località Velina e Pantana, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento.

L’intervento della Polizia Municipale

Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato un controllo approfondito dell’intera tratta ferroviaria interessata. L’ispezione, tuttavia, si è conclusa senza alcun riscontro.

I predicenti

Non si tratta di un episodio isolato: già in passato, nello stesso tratto, erano giunte segnalazioni analoghe relative alla presenza di persone non autorizzate lungo la linea ferroviaria. Le autorità locali mantengono alta l’attenzione su questa zona, considerata particolarmente sensibile per la sicurezza della circolazione ferroviaria.

La Polizia Locale invita i cittadini a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente qualsiasi presenza anomala o comportamento sospetto. Le segnalazioni possono contribuire a garantire l’incolumità pubblica e il regolare funzionamento del traffico ferroviario nella zona.

Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il tratto interessato.