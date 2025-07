Perito: arrivano le “Panchine d’artista”, l’arte incontra il paesaggio urbano

Dal 21 al 23 luglio, il borgo di Perito ospiterà la realizzazione del progetto “Panchine d’Artista”,un’iniziativa di riqualificazione urbana che unisce arte e territorio.

Il progetto

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Vice Sindaco Antonello Marcelli e la Prof.ssa Maria Pina Cirillo, storica e psicologa dell’arte, con l’obiettivo di recuperare panchine dismesse trasformandole in vere e proprie opere artistiche. A realizzare le panchine sarà l’artista salernitana Anna de Rosa, nota per i suoi interventi di arte urbana in diverse città italiane. Una volta ultimate, le panchine verranno ricollocate lungo le vie del borgo, restituendo loro nuova vita e valore estetico.

Le opere a Perito

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e artistica del centro storico di Perito, già arricchito da numerose opere: La Via Crucis e il pannello in ceramica del Maestro Andrea Celano, I murales del Maestro Giuseppe Apolito, Le sculture lignee del Maestro Roberto Baglivi, Le opere di street art dei giovani artisti Emilia Colangelo, Luca Romano e Giovanni Di Rosa in Piazza della Vittoria.

Grazie a questo nuovo intervento, Perito si conferma sempre più un autentico Borgo d’Arte, capace di fondere tradizione e contemporaneità in un dialogo creativo con il paesaggio urbano.