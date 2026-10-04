Attualità

Perito: 2,7 milioni per la nuova scuola di Ostigliano: il progetto

La Giunta di Perito approva il progetto da 2,7 milioni per la scuola di Ostigliano. Candidato a "Scuola Viva in Cantiere", l'intervento prevede demolizione e ricostruzione per la sicurezza degli alunni

Di:
Antonio Pagano
Perito - panorama

Il Comune di Perito, guidato dal sindaco Pietro Apolito, punta con decisione alla riqualificazione strutturale del proprio patrimonio scolastico, candidandosi alla seconda fase del programma della Regione Campania “Scuola Viva in Cantiere”.

L’iniziativa promossa dalla Regione è finalizzata al finanziamento di interventi mirati alla messa a norma, all’adeguamento sismico, all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti sull’intero territorio campano.

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Scuola di Ostigliano: approvato il progetto da 2,7 milioni di euro

In questo contesto, la Giunta municipale del centro cilentano ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo all’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico destinato alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria nella frazione di Ostigliano. L’opera prevede un importo complessivo pari ad € 2.771.692,19.

Sicurezza ed efficienza energetica

L’intervento punta a garantire la piena sicurezza strutturale, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la totale rispondenza alle norme vigenti in materia di edilizia scolastica.

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passaggio fondamentale per la candidatura ufficiale all’avviso regionale. L’opera verrà inoltre inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, con collocazione prioritaria nell’Annualità 2026.

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