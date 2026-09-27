Attualità

Cannalonga, 2,5 milioni per la nuova scuola Don Trotta: via al piano

Il Comune di Cannalonga candida la scuola Don Trotta al bando Campania "Scuola Viva in Cantiere": previsto un progetto da 2,5 milioni per la ricostruzione.

Di:
Antonio Pagano
Cannalonga

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, punta alla riqualificazione strutturale del proprio patrimonio scolastico. L’Ente ha infatti formalizzato la partecipazione alla seconda fase del programma della Regione Campania “Scuola Viva in Cantiere”.

L’iniziativa regionale è finalizzata al finanziamento di interventi mirati alla messa a norma, all’adeguamento sismico, all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti sull’intero territorio campano.

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Approvato il DIP: intervento da 2,5 milioni di euro

La Giunta municipale del centro cilentano ha approvato il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) relativo all’intervento di sostituzione edilizia dell’istituto scolastico “Don G. Trotta”. Il piano prevede la demolizione dell’attuale struttura e la successiva ricostruzione in situ dell’edificio, per un importo complessivo di 2.530.000,00 euro.

Un’opera moderna e sicura per il territorio di Cannalonga

L’approvazione del documento costituisce il passaggio formale e propedeutico che consente all’Amministrazione di candidarsi ufficialmente al bando regionale.

L’iniziativa pone le basi per la realizzazione di un’opera moderna, sicura e all’avanguardia, concepita per rispondere alle esigenze della comunità e delle future generazioni del territorio di Cannalonga e del Cilento.

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