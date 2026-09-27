Attualità

Moio della Civitella, Comune chiede una sede CPIA per l’istruzione degli adulti e l’integrazione

Il Comune di Moio della Civitella richiede una sede CPIA nel plesso locale per l'A.S. 2027/28: corsi di lingua e formazione per la comunità venezuelana.

Di:
Antonio Pagano
Moio della Civitella

La Giunta comunale di Moio della Civitella, guidata dal sindaco Enrico Gnarra, ha approvato una delibera per richiedere l’attivazione di una sede associata del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Salerno “Paulo Freire” presso il plesso scolastico locale a partire dall’anno scolastico 2027/2028.

Formazione, alfabetizzazione e supporto alla comunità venezuelana

L’iniziativa punta a promuovere l’istruzione degli adulti, l’alfabetizzazione linguistica, il rientro nei percorsi formativi, l’inclusione sociale e l’integrazione della popolazione straniera di origine venezuelana, già residente sul territorio o in fase di ricongiungimento familiare. Quest’ultima componente rappresenta una quota significativa della cittadinanza locale, pari a quasi il 30% della popolazione totale.

Leggi anche:

Agropoli verso il voto: accordi e trattative in corso. Tre poli in campo per le prossime elezioni comunali
Da Casal Velino a Bogotà: la tesi di Giulia Scola alla UE
Castellabate ricorda Marco Curia: messa in suffragio per il giovane militare

Riduzione degli spostamenti e accessibilità ai corsi

La creazione della sede distaccata consentirà di avvicinare l’offerta formativa alle esigenze degli utenti, riducendo la necessità di spostamento verso altri Comuni. L’obiettivo è favorire la frequenza dei corsi anche da parte di chi incontra difficoltà logistiche, economiche, lavorative o familiari nel raggiungere sedi più distanti.

L’iter procedurale e pareri degli organi competenti

L’effettiva attivazione della sede associata sarà subordinata all’espletamento dell’iter previsto dalla normativa vigente, oltre che all’acquisizione dei pareri favorevoli e dei provvedimenti da parte delle istituzioni preposte, tra cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e gli altri enti coinvolti nella programmazione della rete scolastica territoriale.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.