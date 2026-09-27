Moio della Civitella, Comune chiede una sede CPIA per l’istruzione degli adulti e l’integrazione

La Giunta comunale di Moio della Civitella, guidata dal sindaco Enrico Gnarra, ha approvato una delibera per richiedere l’attivazione di una sede associata del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Salerno “Paulo Freire” presso il plesso scolastico locale a partire dall’anno scolastico 2027/2028.

Formazione, alfabetizzazione e supporto alla comunità venezuelana

L’iniziativa punta a promuovere l’istruzione degli adulti, l’alfabetizzazione linguistica, il rientro nei percorsi formativi, l’inclusione sociale e l’integrazione della popolazione straniera di origine venezuelana, già residente sul territorio o in fase di ricongiungimento familiare. Quest’ultima componente rappresenta una quota significativa della cittadinanza locale, pari a quasi il 30% della popolazione totale.

Riduzione degli spostamenti e accessibilità ai corsi

La creazione della sede distaccata consentirà di avvicinare l’offerta formativa alle esigenze degli utenti, riducendo la necessità di spostamento verso altri Comuni. L’obiettivo è favorire la frequenza dei corsi anche da parte di chi incontra difficoltà logistiche, economiche, lavorative o familiari nel raggiungere sedi più distanti.

L’iter procedurale e pareri degli organi competenti

L’effettiva attivazione della sede associata sarà subordinata all’espletamento dell’iter previsto dalla normativa vigente, oltre che all’acquisizione dei pareri favorevoli e dei provvedimenti da parte delle istituzioni preposte, tra cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e gli altri enti coinvolti nella programmazione della rete scolastica territoriale.