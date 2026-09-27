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Da Casal Velino a Bogotà: la tesi di Giulia Scola alla UE

La studentessa cilentana Giulia Scola in Colombia per la tesi magistrale: l'incontro istituzionale alla Delegazione dell'Unione Europea a Bogotà.

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Chiara Esposito
Di:Chiara Esposito
Giornalista iscritta all'albo dei pubblicisti, appassionata di musica e spettacolo, segue per InfoCilento l'area del Cilento storico, occupandosi di attualità, politica e sport.
Da Casal Velino a Bogotà: la tesi di Giulia Scola alla UE

Giulia Scola, studentessa cilentana dell’Università di Salerno, sta svolgendo un periodo di ricerca Erasmus extra UE in Colombia. Il suo progetto di tesi l’ha portata negli uffici della Delegazione dell’Unione Europea a Bogotà, dove ha incontrato Alexandre M. Mateus, Responsabile della Sezione Commercio, per un confronto diretto sulle relazioni commerciali internazionali.

Un percorso di alta formazione tra Salerno e la Colombia

Il viaggio accademico di Giulia Scola unisce la Campania al Sud America. Originaria di Casal Velino, la giovane è iscritta al corso di laurea magistrale in politiche territoriali e cooperazione internazionale presso l’Università degli Studi di Salerno. Grazie a un programma Erasmus extra UE, frequenta la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà, dove sta sviluppando il lavoro di ricerca per la sua tesi di laurea magistrale.

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L’incontro istituzionale con la Delegazione dell’Unione Europea

Nei giorni scorsi, grazie al supporto e alla mediazione dell’Ambasciata Italiana, la studentessa ha potuto varcare la soglia degli uffici della Delegazione dell’Unione Europea presso la Repubblica di Colombia. L’appuntamento centrale è stato il colloquio con Alexandre M. Mateus, Responsabile della Sezione Commercio, che ha condiviso la sua esperienza professionale offrendo spunti di grande valore per l’analisi economica e geopolitica al centro della tesi.

Le impressioni e il valore dell’esperienza internazionale

L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per il percorso di studi della giovane cilentana. La possibilità di confrontarsi con figure di spicco della diplomazia economica europea ha arricchito la sua visione sul campo. L’esperienza dimostra come la determinazione e lo studio universitario possano aprire importanti porte internazionali, collegando le eccellenze locali del territorio ai contesti globali della cooperazione e della diplomazia.

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